Son Dakika Haberleri: Malatya'da jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
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Malatya'da jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

6 saat önce

Malatya'da, jandarma trafik timleri tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Malatya'da jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi, System.String[]

Malatya'da, jandarma trafik timleri tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri Elele Özel Eğitim ve Rehabilatasyon Merkezi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından öğrencilere trafik kuralları görsel sunu eşliğinde anlatıldı.

"Trafik Dedektifleri ile Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projeleri hakkında bilgi veren Dilek, trafik kazalarında insan kusurlarının büyük olduğunu belirtti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dilek ve Astsubay Yeşim Kutluca daha sonra, öğrencilere boyama kitabı, trafik dedektifleri kimlik kartı ve çikolata verdi.

Engelliler Haftası, Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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