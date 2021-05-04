Malatya'da jandarma "tam kapanma" kapsamında denetim yaptı - Son Dakika

Malatya'da jandarma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması dolayısıyla denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 denetimini sürdürdü.

Ekipler, şehirlerarası kara yolları ile çeşitli yerlerde oluşturdukları denetim noktalarında durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların seyahat ve sokağa çıkma izin belgelerini kontrol etti.

Ayrıca gıda satışı yapan iş yerlerini de kontrol eden, jandarma maske ve sosyal mesafe denetimi de gerçekleştirdi.