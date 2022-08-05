Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

05.08.2022 14:51
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Malatya'da Jandarma tarafından düzenlenen 8 ayrı operasyonda toplam 21 bin 139 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Malatya'da Jandarma tarafından düzenlenen 8 ayrı operasyonda toplam 21 bin 139 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 12 zanlıdan 2'si çıkarıldığı adliye tarafından tutuklandı.

Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve yerleri tespit edilen şahıslara yenilik 8 operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 21 bin 139 kök kenevir bitki 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan 12 zanlıdan 2'si çıkarıldığı adliye tarafından tutuklanırken, diğerleri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

YORUMLAR
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Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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