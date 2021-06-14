Malatya'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü konvoyla kutlandı - Son Dakika

Malatya'da, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekipleri konvoy oluşturarak şehir turu yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, Türk bayraklarıyla donatılan jandarma araçlarından oluşan konvoy, Çevreyolu, Fahri Kayahan, İnönü, Atatürk ve Mehmet Buyruk caddelerinde siren çalarak vatandaşları selamladı.
Bazı vatandaşlar da konvoya el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA
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