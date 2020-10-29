Jandarmadan çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlardaki çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Malatya- Sivas kara yolu Sütlüce mevkisindeki denetimler sırasında durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından araçlarda bulunan çocuklara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılarak, trafik dedektifleri kartları dağıtıldı.

Dilek çocuklara araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, sürücülerin kural ihlali yapmaları durumunda 156 Jandarma imdat hattına ihbar etmelerini istedi.

Çocuklara Türk Bayrak logolu balon, jandarma trafik logolu boyama kitabı ve trafik dedektifleri kartları verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında araçlarda bulunan yolcu ve sürücülerden maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri istenildi.

Yapılan uygulamadan oldukça memnun oldukları görünen vatandaşlar jandarma trafik ekiplerine teşekkür etti.