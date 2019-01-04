Malatya'da Jandarmadan Huzurevine Ziyaret
1 saat önce
Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti.
Malatya
İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
, huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti.
Albay İnce, bir grup personeliyle, Malatya Huzurevi'ne giderek orada kalan vatandaşlara çiçek taktim etti.
Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen İnce ve jandarma personeli, yaşlılarla bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: AA
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