Son Dakika Haberleri: Malatya'da Jandarmadan Huzurevine Ziyaret

Malatya'da Jandarmadan Huzurevine Ziyaret

1 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti.

Malatya'da Jandarmadan Huzurevine Ziyaret, System.String[]
Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti.

Albay İnce, bir grup personeliyle, Malatya Huzurevi'ne giderek orada kalan vatandaşlara çiçek taktim etti.

Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen İnce ve jandarma personeli, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel
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