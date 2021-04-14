Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde, Kovid-19 kapsamında denetimleri yaptı.
Salgın tedbirleri kapsamında iş yerleriyle mesire alanlarında denetim yapan ekipler, semt pazarlarını da kontrol etti.
Personel, denetimlerde vatandaşlara salgının bulaş hızının arttığını ve kentte vaka sayılarının yükseldiğinin anlatarak, tedbirlere riayet etmelerini istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Jandarmadan Kovid-19 denetimi - Son Dakika