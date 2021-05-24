Malatya'da jandarmadan Kovid-19 tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da, jandarma ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 27 kişiye 93 bin 663 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 3 günde kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Battalgazi, Doğanşehir, Arapgir ve Akçadağ ilçelerindeki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 27 kişiye toplam 93 bin 663 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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