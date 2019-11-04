Son Dakika Haberleri: Malatya'da jandarmadan sahte içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Malatya'da jandarmadan sahte içki operasyonu

7 saat önce

Malatya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 600 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da jandarmadan sahte içki operasyonu, System.String[]

Malatya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 600 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Hekimhan ilçesine bağlı Akmağara Mahallesi'nde 1 kişinin evinde sahte rakı imal ederek satış yaptığı belirlendi.


Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, 600 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan düzenekler ile 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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