Burada su ve yiyecek verilen keçi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürlüğüne haber verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

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