Ekipler, dağ keçisini, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaralı bir dağ keçisi buldu.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

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