Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

07.06.2022 10:39
Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

??????? Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

??????? Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaralı bir dağ keçisi buldu.

Ekipler, dağ keçisini, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Yaralı dağ keçisi, tedavi ve rehabilitasyonunun ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

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