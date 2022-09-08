İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki eve ve yakınındaki bahçesine esrar ekildiği ihbarını aldı. Jandarma tarafından düzenlenen dron destekli operasyonda 232 kilogram esrar, 152 kök kenevir, 530 gram da kenevir tohumu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da dronlu operasyon; 232 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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