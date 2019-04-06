Malatya'da Judo Müsabakaları Başladı
1 saat önce
Malatya'da, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.
Malatya
'da, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları başladı. Merkez
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 134 sporcu katıldı. İki gün sürecek müsabakalar sonunda derece yapan takımlar 10-12 Mayıs'ta Karaman
'da yapılacak Türkiye
finaline katılacak.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan
, sporculara başarı dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:40 Kaynak: AA
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