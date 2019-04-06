Son Dakika Haberleri: Malatya'da Judo Müsabakaları Başladı

Malatya'da Judo Müsabakaları Başladı

1 saat önce

Malatya'da, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.

Malatya'da Judo Müsabakaları Başladı, System.String[]
Malatya'da, Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 134 sporcu katıldı. İki gün sürecek müsabakalar sonunda derece yapan takımlar 10-12 Mayıs'ta Karaman'da yapılacak Türkiye finaline katılacak.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, sporculara başarı dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:40 Kaynak: AA

Merkez, Malatya, Spor
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