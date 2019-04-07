Son Dakika Haberleri: Malatya'da Judo Müsabakaları Sona Erdi

Malatya'da Judo Müsabakaları Sona Erdi

22 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Malatya'da Judo Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara 17 ilden 55, kız 79 erkek olmak üzere, toplamda 134 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlar sonunda kızlarda takım halinde Siirt birinci, Şırnak ikinci, Batman üçüncü olurken, erkeklerde Şanlıurfa birinci, Batman ikinci, Siirt üçüncülüğü elde etti.

Derece yapan takımlar ile kilolarında birinci olan sporcular, 10-12 Mayıs'ta Karaman'da yapılacak Türkiye finaline katılacak.

Müsabakalar sonunda derece yapan takım ve sporculara madalya ve başarı belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen ve antrenörler tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:04 Kaynak: AA

Spor
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