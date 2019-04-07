Malatya'da Judo Müsabakaları Sona Erdi
22 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Grup Müsabakaları Malatya
'da sona erdi. Merkez
Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara 17 ilden 55, kız 79 erkek olmak üzere, toplamda 134 sporcu katıldı. İki gün süren yarışlar sonunda kızlarda takım halinde Siirt
birinci, Şırnak
ikinci, Batman
üçüncü olurken, erkeklerde Şanlıurfa
birinci, Batman ikinci, Siirt üçüncülüğü elde etti.
Derece yapan takımlar ile kilolarında birinci olan sporcular, 10-12 Mayıs'ta Karaman
'da yapılacak Türkiye
finaline katılacak.
Müsabakalar sonunda derece yapan takım ve sporculara madalya ve başarı belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen
ve antrenörler tarafından verildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:04 Kaynak: AA
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti
Fenerbahçe, Ankaragücü Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu
Ozan Kabak, Almanya'da Gündemden Düşmüyor!
Beşiktaş Altyapısında Forma Giyen Gürkan Varlık, Gareth Bale Golü Attı