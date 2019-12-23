Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'da kablo çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Battalgazi ilçesi Alhanuşağı Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli gördükleri 21 AS 174 plaklı pikabın sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, yanındaki kişiyle aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler, yoğun sise rağmen M.E.S. ile Y.Ş'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Çevrede ve pikapta arama yapan ekipler, bir telekomünikasyon firmasına ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin metre kablo ile demir kesme makası, pense ve bir çift eldiven ele geçirdi.

Şüphelilerin kablo çalmak amacıyla Diyarbakır'dan geldikleri öne sürüldü.

Battalgazi, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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