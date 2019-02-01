Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kablo Hırsızlığı

Malatya'da Kablo Hırsızlığı

1 saat önce

Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haberleşme ve enerji nakil hattı kablolarını çalmaya çalışan iki zanlı yakalandı.

Ekipler, bu kişileri Malatya- Sivas kara yolu kenarında bekleyen N.Ç'yi de gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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