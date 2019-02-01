Malatya'da Kablo Hırsızlığı
1 saat önce
Malatya'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Malatya
'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt
ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haberleşme ve enerji nakil hattı kablolarını çalmaya çalışan iki zanlı yakalandı.
Ekipler, bu kişileri Malatya- Sivas
kara yolu kenarında bekleyen N.Ç'yi de gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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