Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Malatya'da Kablo Hırsızlığı İddiası

28 dakika önce

Malatya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Malatya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Örencik Mahallesi Pancarlı mezrasında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen bir otomobili durduran ekipler, araçta 22 kilogram bakır kablo ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA

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