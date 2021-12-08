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Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

08.12.2021 15:54
Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da, DSİ'ye ait vanalar ile TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, DSİ'ye ait vanalar ile TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Olaylarla ilgili 50 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, şüphelilere yönelik operasyonda, DSİ'ye ait 15 hidrat vana ile TCDD'ye ait 800 metre sinyalizasyon haberleşme kablosu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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