Malatya'da kablo ve vana hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Olaylarla ilgili 50 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, şüphelilere yönelik operasyonda, DSİ'ye ait 15 hidrat vana ile TCDD'ye ait 800 metre sinyalizasyon haberleşme kablosu ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Malatya 'da, DSİ'ye ait vanalar ile TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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