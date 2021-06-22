Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da kaçak 1 milyon 230 bin 600 makaron, 94 kilogram tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 ikamet, 3 iş yeri, 1 depo ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 1 milyon 230 bin 600 makaron, içi tütünle doldurulmuş 14 bin 180 makaron, 411 sökülmüş bandrol ve 94 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu.

Şüpheli 3 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten adli işlem yapıldı.