Malatya'da kaçak 189 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da kaçak 189 bin 600 makaron ile 4 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak makaron satışı yaptığı tespit edilen 3 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, toplam 189 bin 600 kaçak makaron ile 4 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Şüpheli 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.