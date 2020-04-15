Malatya'da kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'nın Tohma çayında kaçak avcılık yapan 2 kişiye 10 biner lira para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında il sınırları iç sularında sazangillere ait balık avcılığının yasaklandığı hatırlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesiyle ilgili denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yapılan denetimlerde Tohma Çayın'da kaçak avcılık yapan kişilerin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimlerde jeneratör ve balık ağıyla balık avcılığı yapan 2 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre ayrı ayrı 10 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Avcılıkta kullanılan istihsal vasıtalarına el konuldu."