Malatya'da kaçak balık avı yapanlara

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avlayanları drone ile tespit ederek yasal işlem yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde 1 Nisan-30 Haziran'da, iç sularda sazangillere ait balık avcılığının yasaklanması sonrası kaçak balık avcılarına yönelik drone ile denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, tespit ettikleri kaçak avcılara jandarmayla birlikte işlem yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit yaptığı açıklamada, yasak avlanmaya karşı gölde ve sahil boyunda mesai saati gözetmeksizin taramaların devam ettiğini aktararak, tespit edilenlere ceza yazılıp av malzemelerine el konulduğunu bildirdi.