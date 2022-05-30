Malatya'da kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi

30.05.2022 16:07
Malatya'da kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki barajda kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre misina ağ ele geçirildi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki barajda kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Yazıhan Medik Barajı'nda gece denetimi yapıldı.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin metre misina ağ ve bot ele geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasak olması nedeniyle ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yasak avlananlara gece baskını Yasak avlananlara gece baskını
Kaynak: AA

Balıkçılık, Yazıhan, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:50 Bir anda yanına oturduğu kadının saçlarına yapıştı! Kimse ne olduğunu anlamadı
15:46 Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı
15:38 Konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili konuşan Bakan Soylu: Bu olan olaylar benim dışımda bir kere
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
15:27 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı
15:00 İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek?
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 16:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement