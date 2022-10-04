Kaçak avcıya 5 bin 695 lira ceza uygulanırken, ele geçirilen bıldırcınlar, av tüfeği ve fişekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çolakoğlu Mahallesi'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçak avlanan kişiye 5 bin 695 lira ceza verildi - Son Dakika

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