Malatya'da kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 23 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu M.A'nın Şanlıurfa'dan gümrük kaçağı cep telefonu getirerek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda 23 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:31 - Kaynak: AA
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