Malatya'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Malatya'da kaçak içki operasyonu
02.03.2021 16:06
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 260 litre kaçak içki ele geçirildi.
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 260 litre kaçak içki ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Dilek Mahallesinde kaçak alkol imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen 3 eve operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 260 litre kaçak rakı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - MALATYA
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