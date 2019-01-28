Malatya'da Kaçak İlaç ile Cep Telefonu Ele Geçirildi

Malatya'da gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ile cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ilaç ile cep telefonu ele geçirildi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığa yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 490 adet gümrük kaçağı ilaç, bin 820 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürün, 85 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ile 50 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan' yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

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