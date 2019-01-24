Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu

Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu

58 dakika önce

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Yazıhan ilçesinde 1'inci derece sit alanı olan tümülüste kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekiplerce gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, kazı alanından iş makinesi ile kaçmaya çalışan 2'si kamu görevlisi 14 şüpheli yakalandı.

Operasyonda metal arama dedektörü, balyoz ile çeşitli aletler ele geçirildi.

Sit alanında yapılan kontrolde ise 20 metre genişliğinde ve derinliğinde kazı yapıldığı tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Yazıhan, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Kışın Esir Aldığı Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı 2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:02:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]