Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu

Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli operasyonla suçüstü yakalandı.

Malatya'da Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli operasyonla suçüstü yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin yaptığı operasyonda kazı yapan şüpheliler H.G, Y.D ve A.D'yi suçüstü yakalandı.

Ekipler, kazı yapılan alanda yaptığı aramada ise kaya patlatıcısı, jeneratör, matkap, balyoz, el feneri, valiz ile çeşitli yardımcı malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada ise bir "yılan kamera" bulundu.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:50 Kaynak: AA

Hekimhan, Malatya, Güncel
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