Malatya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda O.T. (23), M.T. (22) ve Y.E.K'yi (20) suçüstü yakaladı.
Kazı alanında dedektör, kürek ve demir parçası ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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