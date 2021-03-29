Malatya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karatepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?