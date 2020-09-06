Malatya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki önleyici kolluk devriyesi sırasında M.Ç, A.I.A, H.V, A.Ş. ve V.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Yaklaşık 8 metre derinliğinde çukurun açıldığı alanda kazıda kullanılan hilti, dalgıç pompa, 3 kürek, 3 kum kovası, 20 metre ip ve 15 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 500 lira ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:45 - Kaynak: AA
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