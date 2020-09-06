Malatya'nın Darende ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki önleyici kolluk devriyesi sırasında M.Ç, A.I.A, H.V, A.Ş ve V.Ö'yü kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.
Yaklaşık 8 metre derinliğinde çukurun açıldığı alanda kazıda kullanılan hilti, dalgıç pompa, 3 kürek, 3 kum kovası, 20 metre ip ve 15 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 500 lira ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:28 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika