Malatya'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kadıibrahim Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı yapılan alanda metal dedektör, iki kazma, iki kürek ve keser ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:39 - Kaynak: AA
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