Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 14 Gözaltı

Malatya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 14 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 14 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Operasyonda ayrıca  iş makinesi, kamyon, otomobil, detektör ve balyoz ele geçirildi. Şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:20 Kaynak: DHA

Yazıhan, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir

Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 20:36:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]