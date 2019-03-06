Malatya'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 4 Gözaltı
1 saat önce
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
MALATYA'nın Yazıhan
ilçesinde, jandarmanın kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri ilçede sit alanı olan Tümülüs'te kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen yere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü yakalandı. Operasyonda kazma ve kürek ile yakalanan şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:40 Kaynak: DHA
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