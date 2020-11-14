Malatya'da kaçak kozmetik ürün ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da değişik markalarda 3 bin 888 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin gümrük kaçağı kozmetik ürünlerini piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli M.H'nin otomobilini durdurarak arama yapan ekipler, değişik markalarda gümrük kaçağı 3 bin 888 kozmetik ürün ele geçirdi.

Şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.