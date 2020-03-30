Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yapılan denetimlerde faaliyet izni olmayan iş yerinde bulunan tıbbi malzemeye el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Battalgazi ile Yeşilyurt Belediye görevlileriyle denetim yapıldı.

Haksız fiyat artışı yapılan ve halk sağlığı açısından tehlike arz eden tıbbi malzemeleri üreten ve satışı yapılan yerlerin denetimi esnasında iki iş yerinde üretim izni olmayan bir firmaya ait 26 adet 1 litrelik el dezenfektanı ve 5 adet 5 litrelik el dezenfektanı ile 962 maske, 103 metre maske yapımında kullanılan kumaş ve 1 top maske ipine el kondu.

Söz konusu iş yerlerine, Ticaret İl Müdürlüğünce 415 lira idari para cezası, Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından da 700 lira idari para cezası uygulandı.

El konulan malzemeler, idari işlem için İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.