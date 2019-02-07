Malatya'da Kaçak Nargile Kömürü Ele Geçirildi
7 dakika önce
Malatya'da gerçekleştirilen operasyon ile 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
Malatya
'da gerçekleştirilen operasyon ile 228 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından Malatya'ya Gümrük Kaçağı Tütün Mamülleri getirileceği ihbarı üzerine operasyon için harekete geçildi.
Ekiplerce Malatya'da Suriye
uyruklu bir şahsın adresine yapılan operasyonda 228 kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Kömürü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında ise '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan' yasal işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:26 Kaynak: İHA
PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü
Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı