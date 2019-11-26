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Malatya'da kaçak parfüm operasyonu

6 saat önce

Malatya'da bir işyerine düzenlenen operasyonda satışa hazır 293 şişe sahte parfüm ve 156 litre parfüm ham maddesi ele geçirildi.

Malatya'da kaçak parfüm operasyonu, System.String[]

Malatya'da bir işyerine düzenlenen operasyonda satışa hazır 293 şişe sahte parfüm ve 156 litre parfüm ham maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarını alan Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda imalathane olarak kullanılan depoda 293 şişe satışa hazır sahte parfüm, 3 bin 780 boş parfüm şişesi, 156 litre parfüm üretiminde kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:29 Kaynak: İHA
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