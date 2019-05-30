Malatya'da kaçak sigara operasyonu
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Malatya'da bir araçta 6 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Malatya'da bir araçta 6 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:02 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araç içerisinde gizlenmiş 6 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
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