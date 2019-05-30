Son Dakika Haberleri: Malatya'da kaçak sigara operasyonu
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Malatya'da kaçak sigara operasyonu

5 dakika önce

Malatya'da bir araçta 6 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Malatya'da bir araçta 6 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araç içerisinde gizlenmiş 6 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:02 Kaynak: AA
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