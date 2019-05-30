Malatya'da kaçak sigara operasyonu

Malatya'da bir araçta 6 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya'da bir araçta 6 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araç içerisinde gizlenmiş 6 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı

Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi