İş yerine düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 2 av tüfeği, bir kurusıkı ve 2 havalı tabanca, 26 şarjör, 15 tabanca gövdesi, 21 tabanca sürgüsü, 9 silah parçası ve 24 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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