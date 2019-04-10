Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaçak Silah Operasyonu 10 Gözaltı

Malatya'da Kaçak Silah Operasyonu 10 Gözaltı

28 dakika önce

Malatya'da, polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kartuş ele geçirildi.

Malatya'da, polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kartuş ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik yapılan soruşturma kapsamında isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı baskın yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kartuş ele geçirildi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 10 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:37 Kaynak: DHA
Malatya, Güncel
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