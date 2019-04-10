Malatya'da Kaçak Silah Operasyonu: 10 Gözaltı

MALATYA'da polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kartuş ele geçirildi.

MALATYA'da polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kartuş ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik yapılan soruşturma kapsamında isimleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı baskın yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile kartuş ele geçirildi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 10 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. - Malatya

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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