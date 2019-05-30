Malatya'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı
1 saat önce
MALATYA'nın Kale ve Pütürge ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ile kartuş ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:44 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Kale
ve Pütürge
ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermi ile kartuş ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kale ve Pütürge ilçesinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile mermi, kartuş ve cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
- Malatya
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