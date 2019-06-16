Son Dakika Haberleri: Malatya'da kaçak tur denetimi
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Malatya'da kaçak tur denetimi

1 saat önce

Malatya'da internet üzerinden sanal adreslerle reklam ve satış yapan çeşitli tur organizasyonlarını ve kaçak tur faaliyetlerini önleme adına denetimler devam ediyor.

Malatya'da kaçak tur denetimi, System.String[]
Malatya'da internet üzerinden sanal adreslerle reklam ve satış yapan çeşitli tur organizasyonlarını ve kaçak tur faaliyetlerini önleme adına denetimler devam ediyor.

TÜRSAB, emniyet ve maliye görevlilerinden oluşan ve başkanlığını İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz'in yaptığı ekip bu kapsamda çeşitli uygulama noktalarında denetimler yapıyor.

Denetim Komisyonu Başkanı Cengiz, söz konusu denetimlerin bundan sonrada devam edeceğini belirterek vatandaşlara yapacakları tatil öncesi özellikle internet ve sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren kaçak tur şirketlerine itibar etmemeleri daha güvenli ve huzurlu bir seyahat için TÜRSAB'a bağlı turizm işletme belgeli seyahat acentalarını tercih etmeleri çağrısında bulundu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
ali cengiz, Malatya, Güncel
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