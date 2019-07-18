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Malatya'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

50 dakika önce

MALATYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 litre sahte ve kaçak içki, bin cinsel uyarıcı hap ve 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
MALATYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 litre sahte ve kaçak içki, bin cinsel uyarıcı hap ve 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki ile kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 2 işletmeye ait 4 depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 600 litre sahte rakı, 300 litre sahte şarap, 150 litre kaçak viski, bin cinsel içerikli hap ve 800 kilo tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:39 Kaynak: DHA
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