Malatya'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
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MALATYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 litre sahte ve kaçak içki, bin cinsel uyarıcı hap ve 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:39 Kaynak: DHA
MALATYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 50 litre sahte ve kaçak içki, bin cinsel uyarıcı hap ve 800 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte içki ile kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 2 işletmeye ait 4 depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 600 litre sahte rakı, 300 litre sahte şarap, 150 litre kaçak viski, bin cinsel içerikli hap ve 800 kilo tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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