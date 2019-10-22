Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 254 sikke, 2 tüfek, 4 tabanca ve 24 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tarihi eser kaçakçıları ve sahte içki üreticilerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 254 sikke, 2 tüfek, 4 tabanca ve 24 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve 2683 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.