Malatya'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Malatya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda alkol, tütün ve emtia ürünleri ele geçirildi.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında alkol, tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığına yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda, 4 bin 142 adet kaçak kozmetik ürün, 980 adet gümrük kaçağı çakmak, 970 adet gümrük kaçağı nargile aparatı, 35 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 450 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 28 adet gümrük kaçağı sahte bandrollü viski ele geçirildi.



Polis, kaçakçılık ürünlerine el korken olayla ilgilisi bulunan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - MALATYA