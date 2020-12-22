Malatya'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte operasyonlar gerçekleştirdi.

Durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 9 bin 810 deste sigara kağıdı, 13 baş lambası, 43 tütün tabakası ele geçirildi.

Başka bir takip edilen araçta yapılan aramada ise 46 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Özalper Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada da 24,5 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 174 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 23 nargile şişesi ele geçirildi.

Olaylarla illigili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.