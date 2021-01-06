Malatya'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yol uygulamasında durdurulan iki zanlının üzerinde yaptığı aramada 3, bir araçta yapılan aramada ise 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 101 bin gümrük kaçağı makaron ve 1700 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

???????Olaylarla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.